Ztl “light” anche il sabato nel centro storico di San Miniato

Dopo la decisione di pedonalizzare il centro storico per tutte le domeniche di maggio dalle 11 al coprifuoco (ora alle 23), per i prossimi due sabati del mese di maggio le vie del centro di San Miniato (dalla Loggetta del Fondo a Piazza Grifoni) saranno chiuse al traffico anche il sabato sera dalle 19,30 alle 23, per permettere alle attività di sistemare i tavoli all’aperto e sfruttare la prosecuzione della zona gialla.

Una zona a traffico limitato “leggera” che viene quindi estesa a tutti i restanti weekend del mese di maggio, una sperimentazione voluta dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze avanzate dalle associazioni di categoria (Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio Pisa e Cna Pisa) e dal Centro commerciale naturale di San Miniato.

“La nostra amministrazione – dichiara l’assessore al commercio Elisa Montanelli – ha mantenuto l’impegno di ampliare al sabato la Ztl se il coprifuoco fosse stato spostato alle 23, e così è stato. Ci siamo impegnati molto per arrivare a questa soluzione, una sperimentazione che richiede, da parte nostra, un lavoro in termini di impiego di personale, organizzazione e gestione e che, per funzionare, deve garantire che, da parte di tutti, ci sia il pieno rispetto delle regole, degli orari e delle disposizioni previste dalla legge, oltre a quanto previsto per dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi concessi alle attività che ne hanno fatto richiesta. Queste misure sono state pensate per il solo mese di maggio e potranno essere riviste per la stagione estiva anche sulla base delle eventuali modifiche alle regole anti Covid e dell’andamento della pandemia. Intanto abbiamo chiesto ai soggetti coinvolti che tutto si possa svolgere nella più tranquilla convivenza tra cittadini, avventori, esercizi commerciali e forze dell’ordine, attenendosi alle regole indicate nel Dpcm (mantenere il distanziamento, indossare le mascherine e rispettare le regole di somministrazione), elementi fondamentali perché questo tipo di operazioni siano efficaci e favoriscano una migliore fruizione del centro e lo sviluppo di un turismo di prossimità”.