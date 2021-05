Una ricca proposta per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. E’ quella che lancia il comune di Fucecchio con i centri estivi realizzati in collaborazione con la Cooperativa La Giostra, il consorzio Co&So e tante associazioni del territorio.

“Un’estate da dedicare al gioco, all’amicizia e al divertimento – dichiara la vicesindaco e assessore alle politiche giovanili Emma Donnini. È urgente recuperare le emozioni e le esperienze che in un anno e mezzo sono state “limitate”. I centri estivi dell’amministrazione comunale e delle tante associazioni del nostro territorio sono un’occasione da non perdere”

Per i bambini da 6 a 12 anni i centri estivi si svolgeranno dal 14 giugno al 2 luglio e dal 5 al 30 luglio nella scuola Pascoli (per i bambini iscritti al 1, 2, 3 e 4 anno della scuola primaria con 20 posti disponibili), le scuola Carducci (per i bambini iscritti al 5 anno della scuola primaria e al 1 anno della secondaria di 1 grado con 20 posti disponibili) e la scuola 1 Maggio di Galleno (per i bambini iscritti alla scuola primaria e al 1 anno della secondaria di 1 grado con 20 posti disponibili). Si svolgeranno dalle 8,30 alle 12,30.

I centri estivi per i bambini da 3 a 5 anni si svolgeranno invece dal 5 al 30 luglio presso le scuole materne Il Pesciolino Arcobaleno (20 posti disponibili), Il Girotondo (20 posti) e Il Paese Dei Balocchi in località Pinete (20 posti) sempre con orario 8,30-12,30.

Le iscrizioni saranno aperte dal 24 maggio fino alle ore 13 del 29 maggio. La domanda, debitamente compilata, con allegata la copia di un documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata alla per posta elettronica all’indirizzo centriestivi@cooperativalagiostra.it oppure per fax al numero 0571 21434 (numero di telefono anche per informazioni) o direttamente presso la Cooperativa La Giostra in Via I Settembre 43/a a Fucecchio dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 15-18 e il sabato con orario 9-12.

E’ importante ricordare che le domande non seguiranno l’ordine di arrivo e che nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti disponibili, è previsto per il 29 maggio alle 15, nella sala consiliare del comune di Fucecchio, un sorteggio pubblico fra tutte le domande pervenute. In questo caso verrà predisposta una lista di attesa che sarà pubblicata sul sito del Comune.

Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare al Centro estivo assegnato con un preavviso di almeno 5 giorni prima dell’inizio del Centro. La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande di iscrizione ai centri estivi.

Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni arriva Bada che estate!, i laboratori del centro giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio. Dal 14 giugno al 30 luglio attività per tutti i gusti, sia mattutine che pomeridiane, che spazieranno dal trekking al teatro, dal circo al giornalismo, fino al cicloturismo e al laboratorio sulle emozioni: tanti laboratori all’insegna del divertimento e dello stare insieme, il cui obiettivo principale è quello di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera espressione, la partecipazione, la cooperazione e il rispetto reciproco tra i ragazzi.

Si parte con Una settimana da padulano dal 14 al 18 giugno, replicata nella settimana dal 5 al 9 Luglio, che si terrà presso il Casotto del Sordo, a Massarella, dove i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane. Disponibilità di trasporto, sia per l’andata che per il ritorno, con il pulmino che parte da Piazza la Vergine.

Dal 21 al 25 giugno i ragazzi della redazione del mensile Melavevigiadetto, cureranno un laboratorio di giornalismo: gli adolescenti che partecipano potranno far parte di un vero e proprio team, una redazione giornalistica in cui fare esperienza di interviste, scrittura degli articoli, creazione di blog, fotografia, grafica e molto altro.

Dal 28 Giugno al 2 Luglio, 1,2,3…Circo! dove i ragazzi saranno guidati dagli operatori della Scuola di Circo-Teatro Circoribalta in un laboratorio che aiuta ad allenare il corpo e la mente, a lavorare sulla concentrazione, sulla fiducia, sui propri limiti e sulla sfida nel superarli.

Nella stessa settimana, replicato poi anche dal 19 al 23 luglio, si propone anche Tra la via Francigena e il west, laboratorio di trekking sulle strade della Via Francigena e della Romea Strata: attività sportive all’aperto su percorsi giornalieri di 6 km circa con trasporto in pulmino verso i punti di partenza prescelti. Il laboratorio prevede per il sabato conclusivo una mattinata di camminata genitori/figli su percorso urbano ed extraurbano, che si terrà quindi il 3 e il 24 luglio.

Dal 5 al 9 Luglio, al Parco Corsini si svolge La vita è un’emozione, il laboratorio sulla gestione delle emozioni e sulla relazione con gli altri, gestito dall’Associazione Il Volo della Libellula, oltre alla replica del laboratorio in Padule.

Tutto un altro teatro, laboratorio di gioco teatro a cura dell’Associazione Tra i Binari dal 12 al 16 luglio presso il centro giovani Sottosopra.

Conclude il programma delle mattine Fucecchio bene comune, laboratorio di riqualificazione urbana e cittadinanza attiva che nasce dalla volontà di riappropriarsi degli spazi cittadini troppo spesso deturpati dando loro nuova vita.

Per tutti i pomeriggi dal 14 giugno al 30 luglio, dalle 16 alle 19, attività gratuite che spazieranno da laboratori di socializzazione, camminate in natura, cicloturismo sui percorsi comunali e molto, molto altro.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 5 giugno per e-mail a politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it o consegnata presso lo sportello Informagiovani in Piazza La Vergine 21 a cui è comunque consigliato rivolgersi per avere tutte le informazioni su costi e modalità di partecipazione allo 0571.23331. Il modulo di domanda è scaricabile anche dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.fucecchio.fi.it/news/bada-che-estate-attivita-ragazzi-da-12-17-anni