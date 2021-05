Ripulire i boschi delle Cerbaie: Plastic free arriva a Fucecchio

Fucecchio pronta a scendere in campo per l’ambiente. Domenica (23 maggio) il progetto Plastic Free farà infatti tappa nella città di Montanelli per promuovere un intervento di pulizia dei boschi delle Cerbaie a cui chiunque può contribuire come volontario.

Per partecipare basta dare la propria adesione iscrivendosi sul portale dedicato al progetto Plastic Free, nella sezione dell’evento di Fucecchio raggiungibile al link www.plasticfreeonlus.it/eventi/23-mag-fucecchio. Il ritrovo sarà alle 9,15 in piazza Giani a Ponte a Cappiano per poi raggiungere i luoghi che saranno oggetto di pulizia lungo le colline delle Cerbaie.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sul pericolosità della plastica, promuovendo eventi e giornate ecologiche in Italia. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutta Italia, si posiziona come la principale associazione legata a questa tematica.

“Ringraziamo la onlus Plastic Free – dice l’assessore all’ambiente Valentina Russoniello – per aver scelto di organizzare questo evento di sensibilizzazione ecologica anche nel nostro territorio. Abbiamo patrocinato con molto piacere l’iniziativa perché si propone gli stessi obiettivi della nostra amministrazione, cioè quelli di liberare il territorio dai rifiuti, soprattutto da quelli di plastica, e di sensibilizzare i cittadini ai temi dell’ecologia”. Per maggiori informazioni sull’evento di Fucecchio è possibile contattare i referenti ai seguenti contatti: 333 5062629 (Massimo Vitone), 328 1888423 (Rossella Sabatini), 392 0469745 (Daniele Scateni).