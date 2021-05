Arriva in Toscana la campagna sul turismo #tiraccontolItalia di TikTok

Venti settimane e quattro ragazzi, gli ambassador di TikTok, per raccontare bellezze, cultura e peculiarità dell’Italia. Questo l’obiettivo della campagna nazionale lanciata dal social network più amato dai giovanissimi che proprio in questi giorni ha fatto tappa in Toscana.

“Ringraziamo TikTok per l’impegno nella campagna #tiraccontolItalia, perché la ripresa del turismo, l’abbiamo detto più volte, passa inevitabilmente dal lavoro di squadra – commenta Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana – Abbiamo accolto con favore quest’iniziativa che si lega perfettamente alla nostra campagna di promozione ‘Toscana, Rinascimento senza fine’ ed è stata poi, per noi, l’occasione di aprire anche su TikTok la nostra finestra sul turismo, Visittuscany, che pian piano popoleremo con contenuti ad hoc per raccontare la Toscana e le sue infinite bellezze anche ad un pubblico nuovo”.

“Ieri ho partecipato ad una diretta con l’ambassador toscana della campagna, Diletta Secco – aggiunge Marras – ed è stata un’esperienza positiva. Il canale richiede, ovviamente, una narrazione ed un linguaggio adatti ad un pubblico dinamico, giovane, ma attento e curioso. Abbiamo accettato la sfida di portare il turismo toscano anche su questa piattaforma, abbiamo tanti argomenti da raccontare, stiamo sperimentando e nei prossimi mesi il canale sarà strutturato ed attivo al cento per cento”.