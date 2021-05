Vaccino Covid agli over 40, domani 1100 dosi AstraZeneca senza prenotazione: ecco dove

Domani (mercoledì 26 maggio), saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni a ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno e Rosignano.

L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di vaccino AstraZeneca per gli over 40, con particolare attenzione agli over 60 e con età massima di 80 anni. Saranno quindi vaccinati coloro che presentando le consuete condizioni di salute richieste dalla vaccinazione saranno nati negli anni compresi tra il 1941 e il 1981.

Non sarà l’unica giornata di questo genere: seguiranno nei prossimi giorni analoghe iniziative e per questo l’Asl invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle indicazioni che verranno date all’ingresso delle sedi.

Le sedi

Carrarafiere, in via Maestri del Marmo, padiglione E: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 330 vaccini in più di AstraZeneca, che verranno somministrati dalle 21 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23,30.

Nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” in via Ospedale 1, padiglione A secondo piano oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di AstraZeneca somministrati dalle 8 alle 13.

All’ospedale Lotti di Pontedera in via Roma saranno disponibili 220 vaccini di AstraZeneca: 110 verranno somministrati dalle 8 alle 13, altri 110 dalle ore 14 alle 19.

Negli Ospedali Riuniti di Livorno 1° padiglione piano terra saranno disponibili 297 vaccini di AstraZeneca: 198 verranno somministrati dalle 8 alle 14, altri 99 dalle ore 14.30 alle 17.30. L’ingresso sarà consentito esclusivamente dal cancello della Cupola Santa Giulia (ex ingresso pronto soccorso). Qui saranno presenti alcuni vigilantes che disporranno il corretto e scaglionato afflusso delle persone. Dallo stesso ingresso sarà riconosciuta la priorità di accesso alle donne in lista per l’effettuazione dell’esame mammografico di screening effettuato nel mezzo mobile posizionato sotto la cupola.

A Rosignano al Circolo Arci Le Pescine in via Fermi saranno disponibili 176 vaccini di AstraZeneca che verranno somministrati dalle 14 alle 19.30.

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato) disponibile, assieme ad indicazioni e notizie più specifiche, sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7053-vaccino-anti-covid19-info.