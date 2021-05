Crisi Covid, buoni spesa a Montopoli: da oggi è possibile fare domanda

È in arrivo a Montopoli in Valdarno una nuova erogazione di buoni spesa alimentati: lo ha deciso la giunta comunale per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica. Come nelle precedenti distribuzioni, il bonus alimentare – che potrà avere un importo minimo di 150 euro e uno massimo di 375 – verrà erogato sotto forma di buono spesa nominale rilasciato in formato cartaceo per l’acquisto di alimenti o farmaci.

Ogni buono avrà un valore di 25 euro e potrà essere speso negli esercizi del territorio comunale che hanno aderito alla convenzione, il cui elenco completo sarà recapitato ai beneficiari insieme alla consegna dei buoni stessi. Potranno fare domanda i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Montopoli che abbiano perso o sospeso il proprio lavoro a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 o che si trovino in stato di bisogno. Anche i cittadini che hanno già inoltrato la propria domanda nei bandi precedenti potranno farlo nuovamente.

In ogni caso, la presentazione della richiesta dovrà avvenire esclusivamente on-line attraverso la sezione dedicata del sito del Comune (“Moduli on-line”) e avere in allegato una pagina riportante la firma del richiedente e una copia di un documento d’identità. In mancanza di questi documenti, la domanda non potrà essere inviata. Per una corretta compilazione della domanda rimane a disposizione il Punto informativo dei servizi sociali della Società della salute (0571/449835 – ufficio.casa@comune.montopoli.pi.it). Le domande per richiedere il bonus alimentare potranno essere inviate a partire dal 26 maggio con scadenza martedì 8 giugno.