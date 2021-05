Infrastrutture, una nuova antenna a Santa Maria a Monte per le richieste dei gestori

Nuova antenna in arrivo nel piano comunale presentato lunedì all’assemblea organizzata dall’amministrazione all’auditorium dell’Istituto Carducci di Santa Maria a Monte.

Una presentazione di quello che sarà, di fatto, un aggiornamento del piano delle antenne, di cui il comune é dotato da molti anni. Incontro dove un tecnico della Polab, ditta incaricata di fare gli studi di impatto delle onde, ha mostrato i risultati degli studi in relazione alle nuove richieste pervenute dagli operatori telefonici.

Analisi che per il comune sono utili anche ad aggiornare il piano delle antenne che, in vigore da diversi anni ormai, deve poter rispondere ai piani di sviluppo con ipotesi di collocazione degli impianti preferibilmente siti su terreni pubblici a parità di efficacia.

La novità di quest’anno, infatti, è la presentazione da parte del gestore emergente Iliad di due nuovi ripetitori per il capoluogo e per Montecalvoli. Vi sono però anche altre richieste da parte di Wind e da Linkem e Fastweb Air, per servizi internet e 5G. Nuove richieste che, nella maggior parte dei casi, saranno esaudite con installazioni su antenne già esistenti, tranne in un caso. Iliad chiede di “allacciarsi” all’antenna vicino al cimitero del capoluogo, come anche Linkem e Fastweb Air. Queste ultime due hanno fatto richiesta anche per la struttura già esistente allo stadio di Ponticelli. Nessuna novità per le antenne già presenti in via Tonsana e a Ponticelli in via Traversa Francesca Sud, per le quali non sono state ricevute nuove richieste. Sarà invece necessaria una nuova antenna a Montecalvoli, per le richieste di Iliad e Wind, con una trattativa già avviata da parte di uno dei gestori interessati con un privato per una possibile collocazione a metà strada fra la frazione e Ponticelli. In questo caso però il comune, tenuto in questi casi ad effettuare una controproposta, ha identificato un altro sito idoneo per la nuova antenna, nel parcheggio pubblico sulla traversa in via del Fosso, fra Montecalvoli e Cinque Case, nei pressi delle Officine Ristori. Il piano sarà portato a votazione nel prossimo consiglio comunale, domani sera alle 18,30.