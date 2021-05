Servizio civile, ancora due giorni per le domande: 8 posti a Fucecchio

C’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio per presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile volontario. Possono farlo i giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in Toscana. Nei comuni del Valdarno Inferiore (Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno, San Miniato e Santa Croce sull’Arno) sono a disposizione 36 posti, suddivisi su 6 progetti: Amico Comune un aiuto all’orientamento nei servizi comunali (8 posti di cui 1 in comune a Fucecchio); Biblioteche in Rete risorse virtuali e realtà territoriali (10 posti di cui 2 in comune aFucecchio); Extrascuola e Famiglie i servizi educativi per i bambini, le famiglie e i giovani (6 posti di cui 3 in comune aFucecchio); Donne Libere percorsi di sostegno delle donne e dei bambini vittime di violenza (2 posti); Praticare la Qualità nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia (6 posti); Una Bella Differenza nuovi modi di pensare e agire per il benessere di bambini e famiglie che vivono in un contesto multiculturale (4 posti).

La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato in forma autografa, può essere presentata solo on-line, accedendo al sito www.servizi.toscana.it/sis/DASC. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Servizio Civile Nazionale e Regionale di Santa Croce sull’Arno (tel. 0571.389974 –www.serviziocivile@comune.santacroce.pi.it). La documentazione è scaricabile da www.comune.san-miniato.pi.it/nuovo-bando-di-servizio-civile-regionale.

Si informa che a Fucecchio, oltre ai 6 posti disponibili presso il Comune, ci sono 2 posti per volontari del Servizio Civile anche presso la Pro Loco, per il progetto Toscana materiale ed immateriale, uno dei sette progetti approvati e finanziati dal “Comitato Regione Toscana dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia” nell’ambito di Giovanisì, ed inserito nell’area tematica relativa alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico. Per maggiori informazioni è consigliabile recarsi presso la sede della Pro Loco di Fucecchio (Corso Matteotti 61/c oppure telefonare allo 0571.242717. Per approfondimenti sul progetto consultare il sito www.unplitoscana.it.