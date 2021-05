Fucecchio riparte con le Corse di Primavera e con le gare ciclistiche

Ultima domenica di maggio ricca di eventi a Fucecchio: corse dei cavalli nella ex buca D’Andrea in vista del Palio 2021, e corse in bicicletta per giovanissimi aspiranti ciclisti professionisti con partenza ed arrivo nella zona industriale di Ponte a Cappiano.

Fucecchio… riparte, si potrebbe dire, considerato che con gli eventi in programma per l’intera giornata di domenica l’intenzione sembra quella di voler finalmente mettersi alle spalle un anno e mezzo difficile per l’emergenza Covid-19 che oltre alla vita sociale ed economica della città, ha messo in grande difficoltà anche le Contrade e le associazioni sportive, che dell’aspetto sociale fucecchiese ne sono il cuore ed il motore.

Non è stato infatti sicuramente semplice per i dodici sodalizi fucecchiesi e per tutto l’associazionismo sportivo supravvivere in questo lungo periodo difficile senza eventi ed iniziative che consentotno di recuperare le spese per la gestione ed il mentenimento delle sedi e delle attività rivolte ai soci e sportivi in generale.

Ma andiamo per ordine: domenica sono in programma nella ex buca D’Andrea la cui pista naturale ricavata nella ex cava d’argilla è stata oggetto proprio in questi giorni di un intervento di restyling e messa in sicurezza con lo spargimento di nuova sabbia drenante le Corse di primavera il cui scopo è l’addestramento dei cavalli in vista del Palio delle Contrade che quest’anno si dovrebbe svolgere eccezionalmente il 26 di settembre.

All’evento, al quale non potrà assietere il pubblico causa le restrizioni Covid-19, fatta eccezione per gli addetti ai lavori, sono iscritti ben 96 cavalli e si articolerà con 5 batterie al mattino con inizio alle 10 e 7 batterie al pomeriggio con inizio alle 14.30.

C’è molta attesa per questa kermesse che solitamente veniva organizzato in due sessioni a marzo ed aprile in vista del Palio di maggio che l’anno scorso non è stato corso causa pandemia e che, come detto, quest’anno si dovrebbe correre a settembre. Anche se manca ancora l’ufficialità, ma non la volontà, un altra sessione di corse per l’addestramento dei cavalli dovrenne svolgersi domenica 11 luglio.

Ma a Fucecchio non c’è soltanto la passione paliesca, sempre per l’intera giornata di domenica infatti sono in programma ben quattro gare ciclistiche: una gran fondo nazionale al mattino riservata alle categorie amatoriali organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Heart On Bike con partenza ed arrivo, dopo aver attraversato i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci, in via Da Verrazzano.

Nel pomeriggio si svolgeranno invece tra gare ciclistiche riservate alle categorie esordienti primo anno, esordienti secondo anno ed allievi, organizzate dall’Unione Ciclistica Empolese su di un circuito da ripetersi piu volte che attraversa le zone collinari di Torre, Vedute e Cappiano, ed anche in questo caso con partenza ed arrivo in via Da Verrazzano nella zona industriale di quest’ultima frazione.