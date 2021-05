Open day over 40, a Fucecchio i vaccini vanno a ruba: continuano le somministrazioni senza prenotazioni

Ieri (27 maggio) le dosi di vaccino Astrazeneca dedicate agli over 40 senza prenotazione sono terminate alle 14, molto prima dell’orario di chiusura dell’hub di Fucecchio al Palasport. Segno di una partecipazione larga e di una chiara volontà: vaccinarsi il prima possibile. Continua oggi (28 maggio) e domani (29 maggio) l’open day per chi ha più di 40 anni.

Le somministrazioni ad accesso libero proseguono: dalle 8 alle 22 è possibile recarsi al Palasport di Fucecchio per ricevere una dose di vaccino Astrazeneca. Sono disponibili giornalmente 297 vaccini, somministrati negli orari di accesso stabiliti.

“Queste giornate di vaccinazione senza doversi prenotare – ha detto Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio e presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – rappresentano una grande occasione per proteggersi in tempi rapidi dal Covid. La procedura è velocissima e grazie alla professionalità dei volontari, del personale sanitario e dei medici si riesce a completare tutto l’iter in circa mezz’ora. Invito tutti gli over 40 non ancora vaccinati a cogliere questa opportunità”.

Da domani, sabato 29 maggio e fino a domenica 30 maggio, sarà avviato l’Open Day dedicato agli over 40 anche al punto vaccinale Sesa di Empoli. L’orario ad accesso libero è dalle 8 alle 19 con 143 dosi di vaccino Astrazeneca ogni giorno. All’ingresso del punto vaccinale il personale dedicato all’accettazione organizza l’accesso secondo l’ordine di arrivo in modo da garantire una gestione regolata degli afflussi. A questo link la programmazione “Open Day vaccinazioni” dell’Asl Toscana Centro