Mallegni (FI): “Su inchiesta Dda regolamento dei conti interno al Pd”

“Se fosse una piece teatrale potremmo dire che il Pd se la suona, se la canta e se la balla. Ovviamente tutto ciò è inaccettabile, non possiamo pensare che una vicenda così delicata che sta travolgendo l’economia della Toscana possa servire al Partito Democratico per il regolamento di conti interni”. A dichiararlo è il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni sull’inchiesta che coinvolge le concerie e lo stesso Pd, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e i presunti aiuti politici anticontrolli.