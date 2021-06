Campagna vaccinale, la Toscana dà la priorità ai promessi sposi

“Un forte segnale per la ripresa delle cerimonie”, secondo il governatore Eugenio Giani. Sono aperte le agente per i promessi sposi che vorranno vaccinarsi prima della cerimonia “perché – ha detto Giani – uno dei momenti più importanti della vita non può essere rovinato da un tampone risultato positivo 48 ore prima”.

Da domani (2 giugno) i futuri sposi potranno chiamare il numero 055 9077777 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 16 e comunicare i propri dati. In seguito le aziende sanitarie richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno del vaccino sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni.