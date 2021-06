Nel sorriso di Valeria, pubblicato il bando per le borse di studio

Pubblicato il bando Borse di studio 2021 “Per realizzare un sogno“, che l’associazione Nel sorriso di Valeria destina ogni anno a studenti di San Miniato e Sonnino, in provincia di Latina, nel Lazio, per il passaggio alle scuole medie superiori e fino all’iscrizione universitaria.

Le borse vengono assegnate a dieci studenti, secondo criteri di merito e reddito, per l’iscrizione al primo anno di superiori con importo di 300 euro. Gli stessi studenti, proseguendo gli studi con un percorso regolare, potranno riavere il premio anche per l’iscrizione al terzo anno con importo di 400 euro e, infine, per l’iscrizione a un corso di laurea (500 euro). In totale saranno assegnate 30 borse per 12mila euro complessivi, a sostegno di ragazzi meritevoli nel loro percorso scolastico, cui si aggiungono altri mille euro per due borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani destinati ai migliori diplomandi dell’istituto Cattaneo di San Miniato.

Le domande, i cui modelli sono consultabili e scaricabili dal sito www.nelsorrisodivaleria.org, scadono il 30 settembre e possono anche essere inviate, con la documentazione, per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org. Per informazioni è possibile chiamare al 338.8888851 (a Sonnino: 349.5134229). Intanto, l’associazione Nel sorriso di Valeria ha programmato anche la sua assemblea annuale: sarà il 26 giugno a San Miniato, a Villa Sonnino alle 12.