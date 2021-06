Sarà Gianluca Centola il presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio per l’anno sociale 2021-2022: così si è espressa l’assemblea annuale ed elettiva del gruppo nei giorni scorsi.

Eletti anche il vicepresidente, Lorenzo Puccinelli, il corrispondente Leonardo Barletta e il tesoriere Enrico Brotini. Inoltre, Centola ha nominato come segretario Federico Pieri e come webmaster Alessandro Carli, riservandosi altre nomine da definire da qui all’entrata in carica prevista per luglio.

L’assemblea è stata anche l’occasione per festeggiare la ripartenza, con la cerimonia d’investitura di un nuovo tabler (socio), Leonardo Vanni di Fucecchio e la presenza di diversi rappresentanti delle Round Table italiane per dare il benvenuto a Vanni.

“Ringrazio i soci per il supporto in quest’annata difficile – ha detto il presidente Matteo Tagliaferri -, ma nonostante la pandemia sono felice e orgoglioso per i risultati raggiunti e quelli che si completeranno nel mese di giugno”.