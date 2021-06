Valter Tamburini è Cavaliere della Repubblica

È uno degli undici insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa. La cerimonia per la consegna dell’onorificenza si terrà domani (2 giugno) in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica.

Gli altri insigniti come Cavalieri della Repubblica in provincia di Pisa sono Massimo Anedda, Ercolano Castellini, Dino Ceccarelli, Carlo Milli, Massimiliano Pardini, Massimo Santini. Tra gli ufficiali Leonardo Bianchi e Francesco Forfori mentre tra i Commendatori Giovanni Goglia e Francesco Menichetti. Si tratta di onorificenze conferite dal presidente Mattarella a 11 cittadini che si sono particolarmente distinti nella solidarietà e nella inclusione sociale, nella tutela della salute e per il costante impegno professionale. I diplomi saranno consegnati domani a Pisa nel palazzo del Governo alle 11.

Alle 11,30 ci sarà consegna delle medaglie d’onore concesse, con decreto presidenziale, alla memoria di sei ex militari pisani, internati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943 e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Il riconoscimento va a Giuseppe Andreotti, Dino Carpita, Antonio Cocchiariello, Pilade Farnesi, Corrado Puccioni, Alberto Taddei.

Le celebrazioni di domani inizieranno alle 9,30 a Ponte di Mezzo, dove avrà luogo, alla presenza delle autorità civili e militari, la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dalla Filarmonica Pisana che eseguirà l’inno italiano ed europeo. Nell’occasione, il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, darà lettura del messaggio del capo dello Stato per la Festa della Repubblica. Alle 10,15 saranno proclamate le classi di studenti vincitrici del progetto di cultura costituzionale 2020/2021.