Lavori ai canali non eseguiti, scatta l’interrogazione della Lega

“San Miniato: circa 600.000 euro finanziati dalla Regione per lavori mai realizzati. Dieci anni d’inutile attesa per rimettere in sicurezza l’argine dell’Arno ed il rio Pratuccio. Nostra interrogazione per fare chiarezza”. Non si fa attendere la mossa della Lega dopo la denuncia della consulta.

“Da circa dieci anni-afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega – alcuni abitanti nell’area di San Miniato, attendono con ansia che si facciano determinati ed essenziali lavori sull’argine dell’Arno, oltre che la stombatura del rio Pratuccio”. “Due interventi – prosegue il Consigliere – che, seppur finanziati per circa 600.000 euro, dalla Regione tardano a partire, lasciando quantomeno interdetti i residenti della predetta zona. Come talvolta avviene in questi casi – precisa l’esponente leghista – si sono sprecate le riunioni e pure i proclami, poi puntualmente, ad oggi, colpevolmente disattesi”.

“Insomma – sottolinea la rappresentante della Lega – sarebbe, dunque, il caso che chi di dovere si decidesse a porre la parola fine su una vicenda che è quantomai preoccupante. Per fare chiarezza, quindi-conclude Elena Meini-abbiamo deciso di redigere un’interrogazione da rivolgersi immediatamente all’assessore competente”.