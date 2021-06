Centri estivi, il comune cerca gestori per l’estate 2021

Il Comune di Santa Maria a Monte cerca persone interessate ad organizzare in sicurezza i Centri Estivi, campi solari e attività integrative a carattere educativo, ricreativo e ludico, sul territorio comunale.

“I centri estivi da sempre hanno rappresentato un’opportunità importante per tutte le famiglie, una possibilità di poter gestire al meglio i propri figli nel periodo in cui le scuole sono chiuse, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dice il sindaco Ilaria Parrella”

“L’amministrazione comunale lo scorso anno riuscì, grazie ai soggetti gestori che manifestarono l’interesse, ad offrire varie proposte per le famiglie. Così anche quest’anno, – speiga il vicesindaco Manuela Del Grande nell’attesa di atti governativi che finanzino tali interventi, e di specifiche indicazioni in merito, il Comune di Santa Maria a Monte, pubblica un avviso per la costituzione di un elenco di sgestori interessati ad organizzare in sicurezza i centri estivi 2021 sul nostro territorio.

L’obbiettivo è offrire fornire un’offerta alle famiglie del territorio. Anche quest’anno il modello organizzativo dei centri estivi e dell’attività ludico ricreative dovrà rispettare e adempiere alle linee guida governative per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza covid”.

Chiunque è interessato, e rientra nelle categorie di cui all’avviso, puo’ presentare la domanda entro il 14 giugno scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it