Domani a San Miniato torna il mercatino dell’antiquariato

Dopo molti mesi di stop a causa della pandemia, domani (6 giugno) nel centro storico di San Miniato, torna il mercatino dell’antiquariato, delle arti e dei mestieri, dove il fascino degli oggetti intriganti e vintage incontra l’originalità del piccolo artigianato e degli antichi mestieri.

Il mercatino, organizzato e promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con il Comune di San Miniato, sarà allestito sotto i Loggiati di San Domenico, in piazza del Popolo e in corso Garibaldi, dalle 9 alle 19, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Nel primo weekend di giugno le vie del centro di San Miniato (dalla Loggetta del Fondo a Piazza Grifoni), saranno chiuse al traffico (oggi dalle 19,30 e domani dalle 11), con la sospensione del transito estesa fino alle 23.