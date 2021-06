Laurea con 110 e lode in giurisprudenza per Michela Paolo

Laureata con 110 e lode a Castelfranco di Sotto. Confetti rossi per Michela Paolo che ha discusso ieri (5 giugno) la tesi in giurisprudenza nel corso di laurea in diritto dell’impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni dal titolo Brexit e aiuti di stato: i nuovi scenari.

A lei le congratulazioni dalla famiglia e dagli amici cui si aggiunge l’intera redazione de Il Cuoio in Diretta.