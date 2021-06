Hub vaccinale di Fucecchio, da Synlab 5mila euro per l’allestimento

Una donazione da 5mila euro per l’hub vaccinale di Fucecchio: il contributo alle spese per il centro da circa mille vaccini al giorno viene da Synlab, azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica.

Il contributo di Synlab è stato utilizzato principalmente per la creazione dei box vaccinali e per il completamento degli arredi e dell’allestimento finale (frigo, cartellonistica). Il nuovo Hub vaccinale di Fucecchio servirà 5 comuni (Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno, Castelfranco di sotto e San Miniato) per un totale di ben 90mila persone.

“Siamo stati ben lieti – ha affermato Giovanni Gianolli, amministratore delegato di Synlab Italia, di rispondere positivamente alla richiesta del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. Siamo da sempre attenti alle esigenze del territorio soprattutto se le iniziative che ci vengono proposte, sono finalizzate alla promozione della salute a favore dei cittadini”.

“Negli ultimi mesi – ha proseguito Gianolli – il nostro impegno quotidiano è rivolto a un percorso sempre più mirato verso i temi di sostenibilità. Vogliamo strutturarci per contribuire nel modo migliore allo sviluppo sostenibile del Paese”.

“Sono veramente grato al Gruppo Synlab – ha concluso il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli – di aver aderito immediatamente alla nostra proposta, tenendo conto dell’importanza e dell’impatto che il nuovo Centro avrà sulla lotta al Covid-19”.