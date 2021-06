Tifosi nerazzurri in festa al Lago di San Donato per lo scudetto dell’Inter

Nerazzurri in festa anche nella zona del Cuoio per la conquista del diciannovesimo scudetto della loro squadra del cuore.

Un evento che sarà celebrato come si deve il 25 giugno, dedicato a tutti i tifosi interisti, nei locali del ristorante Oasi al Lago a San Donato di Santa Maria a Monte. Modico il prezzo di partecipazione per una serata in cui si parlerà soprattutto dell’impresa della squadra dell’ormai ex allenatore dell’Inter Antonio Conte e sul futuro della Beneamata sotto la conduzione del neo allenatore Simone Inzaghi.

Nel corso della serata saranno premiati alcuni storici tifosi nerazzurri della zona. Prenotazioni ai numeri 333.3894087 (Daniele Puccioni) e 335.487918 (Oscar Conti “Riello”).