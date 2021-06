Lavori alle Poste di Castelfranco, ufficio chiuso per due settimane

L’ufficio postale di Castelfranco di Sotto resterà chiuso per 12 giorni per interventi strutturali. La sede di via Luigi Einaudi non sarà accessibile dal 14 al 26 giugno.

Durante questo periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi, in particolare quello di Santa Croce sull’Arno, in via Niccolò Copernico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05, sabato dalle 8,20 alle 12,35. L’ufficio è dotato di ATM fruibile h24.

Durante la chiusura sarà disponibile presso l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio di Castelfranco di Sotto. Sarà inoltre a disposizione della clientela dell’ufficio di Castelfranco anche una postazione per operatività di consulenza. Salvo imprevisti, l’ufficio postale di Castelfranco riaprirà il 28 giugno.