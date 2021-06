Un piccolo grande concerto, offerto dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria Carducci di Fucecchio ha rallegrato la fine della scuola ieri (giovedì 10 giugno). Al suono dell’ultima campanella le classi quinte A, B, C, D del plesso si sono disposte secondo le indicazioni delle insegnanti nel cortile antistante la scuola e, intonando la celebre canzone di Jovanotti, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, hanno ballato e salutato i genitori fuori ad attenderli.

Tutto secondo le norme Covid, ma accompagnato da tanto affetto e riconoscenza per le maestre e per gli anni trascorsi insieme. Grande l’emozione dei genitori e della dirigente Colombai, come sempre presente al saluto finale delle quinte.

“Ancora una volta – questo il commento della dirigente scolastica – il mio istituto riesce ad offrire momenti di scuola speciali, frutto di tanta competenza e voglia di innovare delle mie insegnanti e dei loro alunni. Colgo l’occasione per ringraziare insieme alle maestre le famiglie per aver accompagnato e sostenuto il loro lavoro in questi anni con collaborazione e stima reciproca.”

I ragazzi e le ragazze delle quinte salutano le insegnanti Raffaela Cerqua Valentina Cei Federica Zanini Margherita Vernillo Anna Picone LIsa Nericci Erika Morelli Claudia Cappelli Rosalba Menna Sabrina Montanelli e Rosaria Avolio.