Ad Asti due vittorie per il fantino fucecchiese Topalli

Fantino e cavalli fucecchiesi in grande evidenza nella serata di ieri (12 giugno) dove, in notturna, allo stadio comunale di Asti, come da consuetudine, si sono svolte le corse di addestramento in vista del secondo palio più importante d’Italia il cui svolgimento è stato ufficialmente annunciato per domenica 5 settembre nella forma tradizionale, ossia in un unica contesa tra Borghi, Rioni e Comuni.

Alle prove erano erano presenti tutti i migliori fantini e cavalli del circuito palieco nazionale che si sono alternati e sfidati nelle dieci batterie in programma dove a distanza di meno di una settimana delle prove in buca a Fucecchio è ritornato a ruggire il fantino albanese, fucecchiese di adozione Adrian Topalli, che nelle quattro batterie in cui si è esibito ha colto due vittorie con Calirbom e Spartaco da Clodia, un secondo posto con con Aio Su Nanni, ed un terzo posto con Sultano da Clodia. Prestazioni maiuscole da parte del fantino fucecchiese su cavalli di stanza nella sua scuderia e tutti di proprietari fucecchiesi. Una performance che ha permesso a Topalli di dimostrare, semmai ce ne fosse ancora bisogno, le sua qualità di fantino ed allenatore di cavalli. Per lui si parla già da tempo di un ingaggio certo per Palio di Asti con una “contrada” importante che forse a breve potrà essere annunciato.

Graziano Banchini