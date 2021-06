La Misericordia di Santa Croce fa il bilancio 2020: convocata l’assemblea

È convocata per sabato (26 giugno) l’assemblea ordinaria dei soci della Misericordia di Santa Croce sull’Arno. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020. La riunione fissata in prima convocazione alle 7 e in seconda convocazione alle 11.

La seduta si aprirà con una relazione del Governatore, Piero Conservi, e proseguirà con una relazione del presidente del collegio dei sindaci revisori. Infine, il terzo punto all’ordine del giorno, è l’approvazione del bilancio consuntivo del 2020.

I soci che non hanno ancora versato la quota associativa annuale possono farlo sabato 26.