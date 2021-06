Centri estivi, a Castelfranco il protagonista è lo sport

Gioco e sport. L’estate della ripartenza passa dalle attività per i bambini, che a Castelfranco di Sotto sono promosse dalle varie società sportive che hanno allestito un ricco programma.

Lezioni di basket, pallavolo e calcio da fare all’aria aperta con una sola regola: divertirsi. Il comune di Castelfranco di Sotto ha concesso l’utilizzo degli spazi degli impianti sportivi comunali in una formula agevolata, per facilitare l’organizzazione delle attività alle società sportive che offrono alla comunità un servizio importante per i più piccoli.

La Polisportiva Stella Rossa promuove il Red Star Summer Camp per tutti i bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni. Gli incontri (che si svolgeranno dal 21 giugno all’8 agosto, dal lunedì al venerdì) prevedono attività ludico-motorie da svolgersi durante la mattina al campo Sussidiario in via dello Stadio a Castelfranco. Costo della quota settimanale 50 euro. Per informazioni e iscrizioni: Filippo 3453270091, Alberto 3402753594.

La Asd Pallacanestro Castelfranco Frogs organizza per la nona edizione il Frogs Easy Camp. Dal 14 giugno al 30 luglio, per i bambini dai 6 ai 14 anni, una settimana da vivere a contatto con la natura e le attrezzature sportive all’ interno del complesso sportivo Osvaldo Martini per dare la possibilità a tutti i partecipanti di misurarsi in varie discipline sportive multisport, giocando e divertendosi tutti insieme. Verrà privilegiato il gioco di movimento all’ aria aperta, come strumento semplice ed efficace per accompagnare i bambini e le bambine nella riconquista della loro socialità, in un contesto di vacanza, divertimento e gioco. Oltre alla proposta di laboratori creativi – manuali, verranno privilegiati i giochi motori, passeggiate, educazione ambientale, conoscenza della natura e degli animali delle nostre campagne, nella visita settimanale al Centro Ippico le Tortuose. Oltre al gioco avventura e la narrazione come modalità per vivere nuove esperienze, insieme a nuovi e vecchi amici. Per info: www.frogspallacanestro.it

La Asd Pallavolo Castelfranco ha lanciato invece dei corsi di pallavolo aperti a tutti i bambine/i compresi nella fascia di età dai 7 ai 13 anni. Per la categoria Minivolley-Under 11, possono trovare possibilità di inserirsi nel corso il lunedì e giovedì, mentre per Under 13 i giorni a disposizione sono il mercoledì e venerdì. Per informazioni e costi è possibile contattare la responsabile Verusca Palidori o il presidente Daniele Quinti: 0571/471303 – info@pallavolocastelfranco.net.

“La scuola è finita – ha commentato il sindaco Gabriele Toti – e l’estate fa rima con divertimento. E che bello poter tornare a giocare e fare attività sportiva, soprattutto per i bambini. Dopo un anno di chiusure e limitazioni, è con grande entusiasmo che abbiamo accolto la richiesta delle società sportive di utilizzare gli spazi comunali per i centri estivi. Siamo sempre più convinti che lo sport sia lo strumento più sano per tornare alla socialità. Siamo sicuri che chi coordina i corsi manterrà il rispetto delle norme anti-contagio e organizzerà le attività perché i bambini possano finalmente giocare in libertà”.

“Non possiamo che fare un plauso alle società sportive che, come tutti, hanno sofferto in questo lungo periodo di pandemia – ha aggiunto l’assessore allo sport Federico Grossi -. Con l’organizzazione di questi centri estivi sportivi hanno dimostrato la loro tenacia e spirito d’iniziativa, la voglia di ripartire con lo sport. Grazie per il servizio che mettono a disposizione, un elemento importante per la nostra comunità”.