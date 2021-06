Due Lim per la scuola dell’infanzia: il dono della Polisportiva Spensierati

L’incontro è avvenuto ormai 12 anni fa ma da allora la collaborazione tra la scuola dell’infanzia L’Albero Azzurro di Santa Croce sull’Arno e la Polisportiva Spensierati non si è mai interrotta: due lavagne interattive multimediali (Lim) sono state donate dalla polisportiva al plesso scolastico.

Strumenti innovativi ed efficaci che permettono di potenziare il processo di insegnamento e apprendimento e sono un valido supporto all’attività didattica quotidiana. Il loro utilizzo contribuisce ad aprire la mente a nuovi orizzonti formativi favorendo il coinvolgimento, la partecipazione attiva degli alunni e il loro successo formativo.

“In qualità di insegnanti e soprattutto a nome dei bambini – hanno detto dalla scuola – vogliamo ringraziare, per la generosità delle loro donazioni, tutti gli Spensierati per il dono che incoraggia il nostro impegno teso a migliorare l’educazione e la formazione dei nostri bambini e che rappresenta un investimento sulla qualità dell’istruzione non solo sugli attuali alunni ma anche sui nuovi che verranno. Il nostro obiettivo è quello di allestire una postazione Lim in ogni sezione del plesso, ad oggi ce ne sono quattro. Speriamo di raggiungere questo traguardo il prossimo anno. Ringraziamo anche il dirigente Alessandro Imperatrice perché da subito ha creduto e approvato l’unione tra il plesso e la Polisportiva, noi tutti gli siamo riconoscenti per il sostegno e per averci dato nuove opportunità, ma soprattutto gli riconosciamo il vero ruolo da dirigente per una scuola moderna, efficace ed aperta al territorio”.