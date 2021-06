FiPiLi, un’altra notte di chiusura per le asfaltature tra Montopoli e Santa Croce

Lavori in FiPiLi e chiusure notturne: dalle 22 di stasera (18 giugno) alle 6 di domani (19 giugno) resterà chiuso alle auto il tratto della strada di grande comunicazione in direzione Firenze tra Montopoli in Valdarno e Santa Croce sull’Arno.

La chiusura si rende necessaria per lavori di ripristino della pavimentazione stradale.