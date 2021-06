Dopo quelli alla scuola primaria di Querce, sono partiti nei giorni scorsi anche i lavori alla scuola materna di Pinete che permetteranno, a partire dal prossimo anno scolastico, di riscaldare i plessi grazie all’energia prodotta da due centrali a biomasse.

Si tratta di un progetto a filiera corta grazie al quale la produzione di acqua calda e il calore necessario alle due scuole arriverà da derivati del legname, come il cippato, che le aziende locali del settore producono grazie ai tagli programmati e al recupero delle ramaglie del sottobosco sulle colline delle Cerbaie.

Foto 3 di 4







Il progetto, che avrà un costo complessivo di poco superiore ai 30mila euro, ha ottenuto un finanziamento della Regione Toscana per 193mila euro. La parte restante invece è finanziata per intero dal Comune di Fucecchio. Un ulteriore contributo economico potrà arrivare in futuro grazie all’attivazione del “conto termico“, l’incentivo per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

“Un progetto importante per le nostre scuole e per la qualità ambientale – spiega il sindaco Alessio Spinelli – grazie al quale, anziché continuare ad utilizzare gpl e gasolio, andiamo a modificare la centrale termica creando un nuovo impianto alimentato con biomasse. Abbiamo oltre 100 ettari di bosco dell’Opera Pia che può essere di grande aiuto e che possiamo utilizzare come fonte di riscaldamento e produzione di acqua calda. Il Comune di Fucecchio crede fermamente nel valore della scuola, della transizione ecologica e del rispetto ambientale, e questo progetto è la dimostrazione del forte impegno dell’amministrazione comunale su queste tematiche”.