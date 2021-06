Misericordie d’Italia, eletto il nuovo presidente: è Domenico Giani

Il nuovo presidente della Misericordie d’Italia è Domanico Giani, già noto per aver guidato per anni la Gendarmeria della Città del Vaticano ed essere stato a capo della sicurezza del Papa. Ottimo risultato per il coordinamento delle Misericordie Pisane, con l’elezione dell’avvocato Paolo Sanna (in foto) nel Collegio dei Probiviri, organo di giurisdizione della Confederazione, con 301 preferenze su 400 votanti. Sanna, oltre ad essere volontario della Misericordia di Lungomonte è anche referente per la formazione dell’associazione delle Misericordie Pisane.

Sono stati eletti lo scorso fine settimana, dopo due giorni di assemblea nazionale per le Misericordie italiane che si sono riunite nei locali della Fondazione Spazio Reale a Campi Bisenzio. A conclusione dei lavori, dopo la Messa celebrata dal Correttore nazionale delle Misericordie monsignor Franco Agostinelli e dell’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani è iniziato lo spoglio delle schede.

Il presidente delle Misericordie Pisane, Maurizio Novi, oltre a congratularsi e augurare buon lavoro al nuovo eletto, esprime la propria gratitudine a Luigi Nannipieri, governatore delle Misericordia di Navacchio, per il suo fondamentale contributo apportato anche al servizio della Confederazione Nazionale delle Misericordie.