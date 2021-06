Sono iniziati ormai da quasi due settimane i Red Star Summer Camp organizzati dalla Polisportiva Stella Rossa negli impianti sportivi del comune di Castelfranco di Sotto. Una pioggia di iscritti per il camp che è strutturato in due momenti separati per accontentare tutti: al mattino allenamenti di calcio per chi vuole fare esperienza, e poi, per giochi ludici e motori per chi cerca il divertimento.

La prima mattinata, infatti, prevede un allenamento calcistico di base per bambini e bambine che spazia attraverso tutti i fondamentali del calcio mentre durante la seconda parte del mattino spazio ai giochi che fanno sperimentare e ampliare il bagaglio di esperienze. Obiettivo: divertirsi a 360 gradi e in modo assolutamente spensierato. Un’esperienza che lascerà un ricordo positivo nei bambini, specialmente in questo momento dove il bisogno di socializzare e di divertirsi insieme è più forte che mai.

Grazie alla collaborazione con il comune di Castelfranco di Sotto che ha messo a disposizione della società i propri impianti e grazie alla presenza di istruttori qualificati e di ragazzi che svolgono lo stage presso il centro estivo, per il liceo sportivo di Fucecchio il Red Star Summer Camp offre un servizio di qualità che aiuta molte famiglie nel periodo in cui le scuole sono chiuse praticando una quota settimanale concorrenziale con altre realtà della zona e che tiene conto delle difficoltà economiche di molte famiglie.

Per chi vuole provare il camp, le iscrizioni sono aperte ogni lunedì e venerdì mattina dalle 8 alle 9 alla segreteria del campo sussidiario Marabotti di Castelfranco.