Da stasera lo street food a Fucecchio: gli eventi del weekend

Tornano le Sere d’Estate a Fucecchio. L’appuntamento con i negozi aperti e con l’intrattenimento dei mercoledì sera (dal 30 giugno al 4 agosto) nel centro cittadino avrà un gustoso prologo questo fine settimana grazie ad una tre giorni di street food . Birrifici e stand con specialità regionali e internazionali riempiranno dal 25 al 27 giugno piazza Montanelli. Il programma completo della rassegna è stato presentato ieri mattina (24 giugno) in Comune dalla presidente del Centro commerciale naturale di Fucecchio Benedetta Pantani (che da poco è diventata anche presidente di Confesercenti Fucecchio), dall’assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello, da Gianluca D’Alessio, delegato di Confesercenti Empolese Valdelsa, e da Raja Bouanane e Daniele Ricci dell’associazione Pubblieventi (con sede a Lucca), che si occupa dell’organizzazione dello street food.

“Per la seconda stagione consecutiva – spiega Benedetta Pantani – abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia ma non ci siamo arresi. Vogliamo dare una risposta alla voglia di uscire e di vivere delle persone regalando un volto nuovo al nostro centro che grazie a luci, installazioni floreali e alla musica garantita da un sistema di filodiffusione si presenterà in maniera molto attrattiva per tutti i cittadini che il mercoledì sera vorranno trascorrere qualche ora nel cuore di Fucecchio. Vista la situazione abbiamo preferito puntare sulla creazione di un ambiente accogliente piuttosto che su grandi eventi, per accompagnare quella voglia di riscoprire i paesi e di ritrovare la convivialità che abbiamo visto in tante persone e nei clienti delle nostre attività commerciali. Proprio contando su questa voglia e sull’offerta dei nostri negozi ci attendiamo una bella risposta di pubblico”.

Da stasera poi per tre giorni ci sarà l’appuntamento con lo street food in piazza Montanelli che il 25 e il 27 giugno sarà accompagnato da intrattenimento musicale dal vivo mentre sabato 26, grazie ad un maxischermo di 5 metri, sarà possibile assistere agli europei di calcio e in particolare alla partita Italia- Austria. Il fiore all’occhiello dell’evento ovviamente è rappresentato dal cibo. “Non il solito street food – sottolinea Daniele Ricci di Pubblieventi – ma una varietà di sapori che spazia dalla Toscana alla Sicilia, dalla Transilvania all’India e alla Thailandia. I profumi delle spezie orientali accanto allo stracotto di cinghiale e alla porchetta, agli arrosticini e alle immancabili pannocchie. L’offerta sarà varia e di qualità per il cibo così come per le birre artigianali”.

“Le Sere d’Estate del mercoledì e la tre giorni di street food – aggiunge l’assessore Valentina Russoniello – ampliano un’offerta di eventi che si preannuncia particolarmente ricca a Fucecchio con la rassegna di cinema, teatro e musica al Parco Corsini, con le serate tra musica e yoga promosse dalla Limonaia Music Club (tutti martedì dalle 19,30) e con questa nuova veste dell’iniziativa del Ccn di Fucecchio e del Comune che punta a valorizzare il nostro centro e soprattutto l’offerta commerciale di qualità che si trova a Fucecchio”.

Un bel biglietto da visita – aggiunge Gianluca D’Alessio di Confesercenti – per tenere accesi i riflettori sul mondo del commercio . Questa pandemia ci ha fatto capire ancor più quanto sia importante legare le attività del commercio ai centri storici. Anche a vantaggio dell’aspetto sociale: un centro presidiato, gradevole, vivo è anche un centro sicuro che invoglia le persone a trascorrerci il proprio tempo. Per quanto riguarda la situazione del commercio più in generale, il mio auspicio è che questa estate rappresenti veramente la ripartenza e che sia finito definitivamente il tempo degli stop & go per i negozi. Molti settori, e in particolare penso a quello della moda, hanno bisogno di programmare il proprio futuro investendo nelle collezioni delle prossime stagioni e non possono più vivere nell’incertezza”.