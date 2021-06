Dopo16 anni il maresciallo dei carabinieri Arria lascia Santa Maria a Monte

Dopo 16 anni di servizio Santa Maria a Monte saluta il maresciallo Orazio Arria che lascia la Chiocciola per un altro incarico. “Quelli trascorsi a Santa Maria a Monte dal Maresciallo Arria sono stati anni di franca e fattiva collaborazione con le varie amministrazioni che si sono succedute, al servizio della comunità, finalizzata al rispetto delle leggi, alla sicurezza dei cittadini”, così inizia il saluto del sindaco Ilaria Parrella.

Controllo e vigilanza del territorio, anche durante i recenti e difficili tempi del Coronavirus. Le Forze dell’Ordine sono state in prima linea, insieme al mondo sanitario e sociale, nel contrasto alla pandemia, per limitare il più possibile gli assembramenti e dare un segnale di presenza e sorveglianza a tutta la cittadinanza.

“Voglio ricordare – ha detto Parrella – l’impegno profuso sin dai primi giorni dell’emergenza che ha colpito il mondo intero. Per questo, credo di farmi portavoce della comunità tutta, con ammirata gratitudine, unanime e riconoscente è il plauso a al nostro maresciallo e a tutta la stazione dei carabinieri, sicuro presidio di legalità e punto di riferimento dello Stato che, nel solco delle più alte tradizioni dell’Arma, ha offerto straordinaria prova impegnandosi con generosità nell’attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, contribuendo ad alleviarne in modo significativo i disagi causati dalla diffusione del Covid-19.

Molte le occasioni di collaborazione tra la locale stazione dei carabinieri e l’amministrazione in occasione dei progetti di videosorveglianza, attivi da tempo sul territorio, ma anche alle numerose serate di incontro con le consulte comunali e i cittadini per informare sulle modalità per aumentare la sicurezza di tutti noi. Al maresciallo Arria va il ringraziamento di tutta la nostra comunità per l’importante lavoro svolto, per la disponibilità e per la sensibilità che da sempre hanno caratterizzato l’azione dei nostri carabinieri riuscendo a trasmettere, oltre al rispetto per la divisa, una grande professionalità finalizzata al rispetto delle leggi, alla sicurezza dei cittadini”.