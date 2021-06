Lavoratori Geofor in sciopero generale: possibili disagi

Sarà in sciopero generale per i lavoratori Geofor mercoledì (30 giugno): le segreterie nazionali di Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata.

Ci saranno, dunque, possibili disagi e mancati ritiri dei rifiuti nelle abitazioni. Saranno invece garantiti i servizi minimi indispensabili come la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoportuali, caserme, carceri e la pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate.