Lavori in piazza Garibaldi, chiude via Turi

Da mercoledì (30 giugno), nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi, verrà chiusa via Turi al traffico veicolare per consentire l’installazione della pavimentazione Natura già presente in via Pipparelli.

Il transito a piedi sarà sempre consentito, in modo da permettere alla cittadinanza di raggiungere abitazioni e negozi.

Nello specifico, a partire dal 30 giugno fino alla fine dei lavori prevista per la fine di luglio, sono previste la chiusura del tratto di via Turi compreso tra piazza Matteotti e piazza Garibaldi e la chiusura del tratto di piazza Garibaldi compreso tra corso Mazzini e piazza Matteotti. I veicoli diretti o provenienti da largo Galilei e via Turi (lato Arno) saranno deviati lungo il percorso formato da corso Mazzini e via Buoni.

“Ricordo innanzitutto che si potrà sempre attraversare il centro storico a piedi. Voglio ringraziare in anticipo residenti e commercianti che avranno la pazienza di parcheggiare in piazza Matteotti e fare qualche passo in più per raggiungere i loro luoghi quotidiani – dichiara la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda -. Questi lavori riqualificheranno piazza Garibaldi e quindi il cuore del nostro centro storico. Durante il mese di luglio dovremo sopportare qualche disagio, ma vedere realizzato questo importante progetto per Santa Croce sarà una soddisfazione per tutte e tutti noi”.

L’assessore alle attività produttive Daniele Bocciardi commenta: “Dopo le zone rosse, arancioni, gialle, finalmente siamo in zona bianca e questo è un sollievo per tutto il commercio e i negozi di vicinato. Invito tutte le cittadine e i cittadini di Santa Croce sull’Arno ad acquistare presso i negozi del centro storico anche in questo mese di luglio. Quello che stiamo facendo è un importante investimento sul futuro. Vivere bene l’attesa è un modo per iniziare bene la nuova vita del centro storico di Santa Croce”.

Novità e aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati anche attraverso Whatsapp del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Per iscriversi: installare la app WhatsApp sul proprio cellulare, se non è già installata; salvare il numero di telefono 335 7833404 sulla rubrica del proprio smartphone e inviare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “Attiva iscrizione”.