Non è Pinocchio in Strada, ma poco c’è mancato, come si suol dire. Un giovedì di festa per le strade di San Miniato Basso, come non si vedeva dallo scorso anno. La frazione che ha dato il nome al famoso burattino giovedì sera (24 giugno) ha mostrato un assaggio delle sue potenzialità, con una versione ‘light’ delle tradizionali serate estive: un ‘toccasana’ sia per gli esercenti del Centro commerciale naturale di San Miniato Basso, che hanno sofferto le chiusure della pandemia fino al ritorno alla pseudo-normalità, come per i residenti e i visitatori. In tanti, infatti, hanno voluto ringraziare per questa prima manifestazione, in attesa di tante altre novità anche per il resto dell’estate.

“Non è finita qui – spiega il presidente del Ccn Pierfranco Speranza – replichiamo con Non è Pinocchio in Strada anche giovedì 1 luglio. I nostri associati sono contenti, così come pure i tanti visitatori. Le persone sono arrivate fin dall’ora di cena, hanno approfittato dello street food e hanno potuto passeggiare con serenità e leggerezza. Sono certo che quando ci sarà concesso di fare spettacoli itineranti torneremo con più gente di prima. Il nome ‘Pinocchio in Strada’ è ormai un marchio assodato dell’estate del comprensorio e richiama molta gente anche da fuori”.

Foto 3 di 3





Dunque il bis di Non è Pinocchio in Strada partirà dalle 20 circa lungo via Tosco Romagnola a San Miniato Basso, tra l’incrocio con Fontevivo e quello con via Aldo Moro. L’evento è organizzato dal Ccn San Miniato Basso, che già pensa alle serate di luglio. I giovedì dell’8 e del 15 luglio tornerà l’apprezzato evento Apericinema: un aperitivo all’aperto su sdraio da mare o su sedute confortevoli prima del calar del sole, per poi godersi un film alla portata di tutte e tutti.