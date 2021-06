Tornano gli incontri “Al Caffé del Poggio”

Da giovedì prossimo (1 luglio) riprendono gli incontri Al Caffè del Poggio, edizione 2021, organizzati dal Circolo Mcl in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi.

In programma per il 22 luglio un ricordo di Indro Montanelli in occasione del ventennale della sua scomparsa. Sarà presentato il libro di Marco Travaglio Indro: il Novecento, con la presenza dell’autore e l’intervento di Paolo Ermini.

Tutti gli incontri si terranno all’aperto, sul Poggio Salamartano, nel centro storico di Fucecchio con inizio alle ore 21,15. Per ulteriori dettagli e il calendario completo degli incontri consultare il sito della Fondazione www.fondazionemontanelli.it