Incidente e rallentamenti “per curiosi” in FiPiLi: code fino a Montopoli

Mattinata da bollino rosso quello di oggi (28 giugno) per la strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno: un incidente tra gli svincoli di San Miniato ed Empoli Ovest ha paralizzato il traffico con lunghe code che hanno raggiunto i 5 chilometri. Anche in direzione Mare si sono verificati dei rallentamenti e delle code, causate dai “curiosi” che hanno rallentato per sbirciare verso l’altro senso di marcia, dove un mezzo pesante sarebbe rimasto fermo sulla corsia di sorpasso. Per questo motivo si registrano rallentamenti anche in entrata allo svincolo di Empoli e fino a Empoli Ovest.

Per fortuna, l’entità dell’incidente, che ha visto coinvolto un tir, non sarebbe rilevante, ma gli automobilisti che viaggiavano verso Firenze hanno trovato diversi chilometri di coda, fino all’ingresso dello svincolo di Santa Croce e i veicoli procedono lentamente già da Montopoli in Valdarno.

L’incidente è successo alle 7,40 circa, orario di punta per i pendolari che ogni giorno utilizzano la superstrada per andare a lavoro.