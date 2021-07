Guasto alla rete idrica, Staffoli senz’acqua

Un guasto improvviso sulla rete idrica di Santa Croce sull’Arno e alcune strade della frazione di Staffoli sono rimaste senza acqua. Oggi (1 luglio) è in corso una sospensione dell’erogazione idrica in via Livornese nel tratto compreso tra piazza Panattoni e via delle Pinete.

I tecnici sono al lavoro per l’intervento di riparazione. Il ritorno del servizio, al momento previsto per le 14, sarà accompagnato da fenomeni d’intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Le torbidità dovrebbero esaurirsi con il trascorrere delle ore. Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.