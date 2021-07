Il cavallo fucecchiese Red Riu conquista le corse di addestramento del Palio di Legnano

Torna a ruggire Red Riu. Il cavallo fucecchiese vincitore dell’ultimo Palio corso a Fucecchio prima dell’era Covid-19 (anno 2019) sotto la guida esperta del suo allenatore Adrian Topalli ha messo il sigillo sull’ottava batteria corsa due giorni fa (4 luglio) al Centro Ippico Etrea nell’ambito delle corse di addestramento al Palio di Legnano.

Nella pista della città lombarda, sempre preparata in maniera perfetta e molto simile a quella di Fucecchio, il cavallo fucecchiese, ottenendo una netta vittoria senza particolari sforzi, ha dimostrato ancora una volta la sua adattabilità alle piste corte e veloci ed un ottimo stato di forma dopo il lungo stop forzato per la pandemia.

Nella circostanza il cavallo è stato ben guidato come sempre dal suo allenatore, il fantino fucecchiese di adozione Adrian Topalli, sollecitato da più parti all’ingresso nel giro del palio lombardo per il discreto e variegato campionario di mezzi sangue presenti nella sua scuderia in previsione del palio 2022 che sicuramente anche a Legnano verrà corso come del resto avviene ormai dappertutto con questi tipi di cavalli. E le corse di addestramento dei giorni scorsi hanno ulteriormente alimentato questa ipotesi, a tal punto che il Collegio dei Capitani pare sempre più deciso a disputare la cosiddetta “Provaccia” che tradizionalmente anticipa di due giorni la Contesa paliesca il programma il 19 settembre con i cavalli mezzosangue.