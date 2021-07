Se l’estate sta vedendo il tanto atteso ritorno dei turisti e dei pellegrini a San Miniato, parallelamente continua il conto alla rovescia per lo svolgimento della 50esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Ed è in proprio in quest’ottica che Fondazione San Miniato Promozione ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente nella propria sede di piazza del Popolo del materiale sul tartufo bianco frutto dell’opera di Franco Giannoni, apprezzato artista sanminiatese.

La cartella, che ripercorre la storia del rapporto tra il pregiatissimo fungo e San Miniato e regala anche delle curiosità a tema, è disponibile anche alla Libreria Il Barbagianni e all’edicola Prometea. Per quanto riguarda la Fondazione, gli orari nei quali è possibile ritirare il materiale omaggio sono i seguenti: lunedì dalle 10 alle 13 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Inoltre, sempre nella sede di Piazza del Popolo rimane disponibile a titolo del tutto gratuito per quanti vorranno conoscerlo, un bel volume dal titolo Tartufo dove, nel suo ambiente ed a tavola edito da Idea Natura con testi curati da Guido Stecchi in occasione della nascita, nel 1994, dell’associazione Città del tartufo, con 16 città aderenti e diventate nel tempo ben più numerose.