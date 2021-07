Un maxischermo a San Miniato per la finale dell’Europeo

Domenica (11 luglio) piazza del Duomo ospiterà un maxischermo per vedere la finale dell’Euro 2020. Grazie al Comune di San Miniato, alla Fondazione San Miniato Promozione e al Dramma popolare sarà infatti possibile seguire la partita della nazionale di calcio nell’ultimo scontro del Campionato europeo.

La serata si svolgerà dalle 20 nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in vigore e l’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Per partecipare sarà necessario prenotarsi chiamando i numeri 0571.42745-400955 oppure scrivendo a segreteria@sanminiatopromozione.it e comunicazione@drammapopolare.it

“Dopo tanti mesi difficili, un bell’evento di sport ci regala quella gioia e quella voglia di stare insieme di cui abbiamo bisogno – dichiarano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e l’assessore allo sport, Loredano Arzilli -. Per questo ringraziamo la fondazione San Miniato Promozione e il Dramma popolare per aver condiviso e desiderato allestire insieme a noi questo schermo in piazza, un modo per tornare a ritrovarsi e a condividere momenti di gioia, nel rispetto delle regole e senza abbassare la guardia. Vi aspettiamo per fare il tifo per la nostra grande nazionale”.