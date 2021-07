Via Francigena, di nuovo percorribile il ponte sul Rio dei Greppi

I numerosi pellegrini che ogni giorno percorrono il tratto toscano della via Francigena da ieri possono nuovamente usufruire del ponticino sul Rio dei Greppi, a Galleno sul confine tra i comuni di Fucecchio e Castelfranco di Sotto.

La passerella pedonale, una struttura in legno lamellare lunga 10 metri e costituita da tre travi, necessitava di lavori di manutenzione in quanto col tempo alcune parti in legno, in particolare la trave esterna posta sul lato nord-est, avevano subito un processo di deterioramento.

È stato necessario quindi provvedere a realizzare un sistema di puntellamento che rendesse la struttura sicura e percorribile dai pedoni. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Cogemar di Pisa.

Soddisfazione per la rapida conclusione dei lavori e il ripristino del percorso è stato espresso dalle due amministrazioni comunali coinvolte.