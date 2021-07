Da stasera torna l’AperiCinema a San Miniato Basso, l’arena estiva con sdraio e pouf

Dopo il successo delle serate “Non è Pinocchio in Strada”, il Centro commerciale naturale di San Miniato Basso torna ad animare i giovedì sera con l’AperiCinema. Una formula di successo che riparte stasera (giovedì 8 luglio) alle 20,30 nei giardini sul retro della chiesa di San Miniato Basso.

Un modo per dare leggerezza e vitalità in questo mese di luglio, quando ancora molti residenti sono lontani dalle ferie ma non disdegnano una serata in compagnia in un ambiente diverso dal solito. In più, il film da guardare viene scelto sulla pagina Facebook del Ccn San Miniato Basso dai votanti.

“Siamo molto lieti di tornare con un’iniziativa che ha riscosso molto successo lo scorso anno – spiega il presidente dell’associazione Pierfranco Speranza -. Sarà una serata da vivere su comode sdraio, cuscini o pouf, in uno spazio verde caro ai pinocchini e con lo sfondo la Rocca di Federico II. Cosa chiedere di più?”

L’iniziativa del Ccn rientra nei progetti di autofinanziamento necessari per sostenere il Centro commerciale naturale, non gravando sulle tessere associative. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del comune di San Miniato ed è organizzata in collaborazione con Arci zona Cuoio e la Misericordia di San Miniato Basso. La prenotazione è obbligatoria al numero 346 5729766 o al 328 3780756. L’apericena ha un costo di 10 euro (5 per i bambini sotto i 10 anni).