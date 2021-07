Inizia il tour letterario di Salvatore Liggeri, il pellegrino e scrittore di San Miniato sarà allo Chalet

Sarà in tour in alcune città toscane e del Lazio per presentare il suo ultimo libro, “Il Cammino per Roma“, che narra del percorso affrontato sulla Francigena. Salvatore Liggeri, classe 1993, pellegrino di Ponte a Egola che percorse nel 2019 la Via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, raccogliendo fondi anche grazie al supporto del comune di San Miniato in favore di Dynamo Camp, farà tappa con il suo tour letterario anche a San Miniato: sabato (17 luglio) presenterà il libro allo Chalet.

L’evento inizierà alle 19 ed è organizzato dalla Pro Loco di San Miniato e dal Movimento Shalom. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Le altre date dello scrittore samminiatese in Toscana e nel Lazio sono previste per l’11 luglio ad Aulla, il 19 a Carrara, il 24 a Grotte di Castro (Viterbo), il 30 a Venturina e il primo agosto a Camaiore. Per informazioni sugli eventi, è possibile contattare la mail tb93@live.it