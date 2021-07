Sport per tutti a Castelfranco, aperti anche i corsi in piscina con il club Movida

Parchi in Movimento 2021 fa un nuovo tuffo nell’estate grazie alla collaborazione con il Club Movida. Il club di Castelfranco di Sotto, infatti, ha messo a disposizione i suoi spazi e i suoi istruttori per l’attivazione di due corsi in piscina che amplieranno l’offerta di attività sportive gratuite.

Dal 5 luglio al 6 agosto si aggiungono così agli altri corsi fatti all’aria aperta, anche 4 appuntamenti settimanali da svolgere in acqua. I corsi promossi da Movida saranno di due tipologie: il primo è Acqua Dynamic in programma il lunedì alle 10 e alle 19,15, il venerdì alle 10, e il secondo è Acqua Circuit Move (ACM), il mercoledì alle 19,15. Acqua Dynamic è un corso di aquagym efficace, dinamico, motivante e divertente. Serve a migliorare rapidamente la tonicità muscolare e l’allenamento cardio respiratorio, qualsiasi sia la condizione fisica e l’età. In questo vengono sfruttati al meglio i benefici dell’acqua. Grazie alla riduzione del peso tipico dell’elemento acqua, infatti, viene alleviato lo sforzo sulle articolazioni. ACM invece è un lavoro a circuito con due o più stazioni di lavoro in acqua. Grazie all’utilizzo di piccoli attrezzi, come tubi, guantoni, cavigliere ed altro, il corso serve a tonificare e migliorare considerevolmente lo stato di salute generale della persona. È strutturato per attivare nel corpo un lavoro cardiovascolare e drenante.

Continuano nel frattempo, con grande successo, i corsi di yoga, pilates, aerobica e ginnastica dolce organizzati nei parchi pubblici dal comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con il Comitato Uisp Zona Cuoio fino al 30 luglio 2021. La partecipazione alle varie attività è aperta a tutti, residenti e non, in forma completamente gratuita. Per partecipare ai corsi in collaborazione con Movida occorre prenotare telefonicamente al numero 0571489846. Al momento dell’accesso al corso, i partecipanti devono presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità.

“In questa estate di ripartenza – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo sport Federico Grossi -, anche lo sport ha un ruolo da protagonista, come strumento di promozione di benessere e salute. Da quest’anno Parchi in Movimento ha aggiunto un elemento inedito, il coinvolgimento delle palestre di Castelfranco. L’amministrazione comunale ha infatti invitato le varie strutture a partecipare all’iniziativa con degli eventi speciali, nei quali hanno modo di presentare le loro attività e farsi conoscere dagli utenti. Un modo anche per rilanciare le attività che sono state chiuse a causa della pandemia”.

“Siamo onorati di far parte di questo progetto e ci auguriamo che possa essere il primo di molti altri – ha aggiunto il titolare di Movida, Emiliano Vitali -. La nostra palestra è sempre aperta a proporre iniziative che nel territorio promuovano la salute e il benessere delle persone. Le nostre attività sono pensate per tutti, per le diverse esigenze e fisicità. I nostri istruttori sono preparati per modulare i corsi rispetto alla persona che li svolge. Con i corsi in acqua sfruttiamo le tre potenzialità dei corsi acquatici: forza, fiato e flessibilità. Tonicità muscolare, allenamento cardio respiratorio e movimenti ampi e fluidi che favoriscono chi ha problemi di articolazioni”.