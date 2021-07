Finale degli europei, maxischermo anche in piazza del Popolo a San Miniato

Non solo in piazza del duomo: l’Italia, in finale contro l’Inghilterra agli Europei di calcio, si tifa anche in piazza del Popolo con un maxischermo allestito per l’occasione. Cena all’esterno più partita è il pacchetto offerto dai locali della piazza, che domenica sera (11 luglio) sarà chiusa alle auto.

L’idea è partita dai quattro locali di piazza del Popolo (Osteria del tartufo, Essenza, pizzeria Demetra e Pizza del popolo) che hanno chiesto e ottenuto la chiusura della piazza per una serata da passare in compagnia, con del buon cibo e senza perdersi la finale.

È, dunque, possibile prenotare la cena in uno dei locali della piazza, che posizioneranno i loro tavoli all’esterno e poi godersi la partita vista dal maxischermo. La circolazione per le auto rimarrà in via Ser Ridolfo, a senso unico in direzione di via Conti.