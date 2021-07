Il sanminiatese Matteo Tagliaferri è segretario nazionale di Round Table Italia

Doppio colpo per la Round Table 76 San Miniato Fucecchio, che mettono a segno due ingressi tra i vertici nazionali del club. Faranno parte del comitato nazionale della Round Table Italia i sanminiatesi Matteo Tagliaferri come segretario nazionale e Leonardo Barletta, come gestore materiali, cioè responsabile del merchandising nazionale. Inoltre, San Miniato e Fucecchio ospiteranno l’assemblea generale della Round Table del 2023.

Si è svolta nei giorni scorsi a Faenza la 57esima assemblea nazionale (Annual general meeting) della Round Table Italia. L’appuntamento, oltre a far eleggere i nuovi vertici nazionali, è stato utile per scegliere la sede dell’assemblea generale del 2023: la Round Table 76 San Miniato Fucecchio, che si era candidata ad ospitare e organizzare l’evento è stata votata all’umanità dei delegati durante l’assemblea.

Durante la cena di gala davanti ad oltre duecento partecipanti è stata anche l’occasione per la cerimonia d’ingesso del nuovo socio Lorenzo Beoni nella Round Table 76.