Musica folk, c’è il concerto di Giovanna Marini

Spazio anche al genere del folk a La Nunziatina. Mercoledì (14 luglio), alle 21,30, il giardino nel centro di Pisa ospiterà una grande artista come Giovanna Marini.

Introdotta da Antonio Fanelli (Università La Sapienza di Roma e Istituto Ernesto de Martino) e Antonio Capellupo (Cineclub Arsenale), Giovanna Marini è una musicista, intellettuale militante e curiosa e si muove da più di cinquant’anni sulla scena della musica popolare italiana. Il repertorio regionale del tacco d’Italia viene esplorato dalla cantautrice in tutte le sue espressioni con attenzione e passione. Dai canti di passione a quelli di lavoro, dal Lamento per la morte di Pasolini a I Treni per Reggio Calabria, dalle collaborazioni con i più grandi autori e cantori del sud Italia, la Marini incarna la figura totalizzante della pasionaria che si spende con inesauribile energia nella ricerca sui canti e sulla cultura popolare.

A Sud della musica è il viaggio verso sud di Giovanna, un viaggio che non è solo fisico ma anche spirituale e simbolico. Il Sud è quel luogo dove il travaglio è più duro e la malinconia è più grande ma rimane comunque quel Luogo dove soffrire è qualcosa di più dolce, dove vivere costa meno al pensiero, e dove è possibile chiudere gli occhi e addormentarsi al sole e svegliarsi senza dover pensare a responsabilità sociali né al giorno del mese o della settimana che è oggi.