Direttore artistico cercasi per il teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno

Il teatro comunale Giuseppe Verdi di Santa Croce sull’Arno cerca un direttore artistico. È stato infatti pubblicato due giorni fa (l’8 luglio) l’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico professionale.

L’incarico avrà durata di 4 anni e il compenso stabilito è di 88mila euro lordi. Fra i requisiti richiesti una esperienza almeno quinquennale di direzione artistica in teatri di prosa.

La domanda dovrà pervenire in carta libera, con allegati tutti i documenti richiesti dal bando, scaricabile dalla home page del sito del Comune di Santa Croce sull’Arno, entro e non oltre le 12 del 20 luglio o con la consegna a mano all’ufficio protocollo, o via Pec o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

La selezione dei candidati verrà effettuata da parte di una commissione di tre membri nominata dal responsabile del procedimento, la dottoressa Antonella Strozzalupi, alla scadenza della data del bando e che lavorerà sulla base di rigidi criteri stabiliti dal bando stesso.